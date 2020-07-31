نصائح مميزة من نجوم مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومفاجآت صيف دبي مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في عالم الموضة وأسلوب الحياة في دولة الإمارات، لتقديم مجموعة من النصائح والخبرات الشخصية للجمهور، للمساعدة في اختيار الهدايا المثالية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ميغان المرزوقي

مؤسِّسة المنصة الإلكترونية

Real Mums of Dubai:

«نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية، التي مر بها العالم، خلال الأشهر الماضية، يبحث الناس عن هدايا مميزة بأسعار معقولة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وبالنسبة لي شخصياً، أفضّل الهدايا، والتي تحمل لمستي وأسلوبي الخاص، وأحرص على تقديم الدعم للمتاجر والشركات المحلية الصغيرة.

ومن الهدايا المفضلة بالنسبة للعيد، أفضل المسبحة الجميلة من هولي هوليستيك، والمصنوعة من أحجار شبه الكريمة من الهيماتيت الأسود ولمسات الأحمر، أو من حجر اللازورد بتدرجات الأزرق، حيث تشكل كلاهما هدية رائعة.

وأحب أيضاً منتجات ذا كاميل سوب فاكتوري وأجدها فكرة مميزة لهدايا العيد، وتقدم الشركة مجموعة هدايا جاهزة. وتتميز منتجاتها بمكونات طبيعية مثل اللبان العربي، والبرتقال الحلو وزيت الزيتون وحليب الإبل».

إيمي عجرمة

من مشاهير عالم الموضة من مصر:

«أعتقد أن الهدية يجب أن تحمل قيمة معنوية ومجهوداً شخصياً قبل قيمتها المادية، لتعكس مشاعر الاهتمام والتقدير، التي نحاول التعبير عنها. وأفضّل إهداء التجارب المميزة، التي تترك ذكريات جميلة، لذلك أعتقد أن قسيمة للقفز المظلي من سكاي دايف دبي تشكّل هدية مثالية، خلال العيد.

ويمكن حجز هذه التجربة المميزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسكاي دايف دبي وشراء القسيمة وتقديم تجربة من الحماس والتشويق».

يسرا مدبولي

من مشاهير عالم الجمال وأسلوب الحياة من مصر:

«تعكس الهدايا مشاعر المودة بين الأصدقاء، واخترتُ لهذا العيد هديتين من الصيحات الرائجة، وهي حذاء مفتوح من الخلف ومصنوع بحرفية يدوية من بوتيغا فينيتا، وحقيبة بوبي المتميزة من ديور»

سابرينا توبيك

متخصصة في إنشاء المحتوى من البوسنة والهرسك:

«أعتقد أن منتجات العناية بالبشرة تمثّل هدية استثنائية ومميزة، حيث يحتاجها الرجال والسيدات على حد سواء. كما أنصح بصينية التقديم الخشبية المعتّقة الخاصة بالعيد من جولسكي، فهي تضفي لمسة جمالية مميزة على المنزل».

مها المروش

خبيرة العطور والعناية بالبشرة:

«يجب أن تترك هدية العيد انطباعاً مميزاً، وتشكّل عطور ذا فريجرنس كيتشن هدية متكاملة بلمسة شخصية وذكريات تدوم لسنوات. وتقدم العلامة تشكيلة حصرية من العطور، التي بالخبرة العريقة من مدينة العطور الفرنسية، غراس».

روزمين مانجي

شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي من الهند:

«يمثل العيد مناسبة مهمة وسعيدة في عائلتي. وأحرص على تقديم الهدايا خلال زيارات العيد. وأجد دائماً خيارات مميزة لدى دار «صلصال» و«كشيدة» وهما من العلامات الإماراتية المفضلة لي.

وتوفر دار صلصال تشكيلة من أدوات المائدة والأكسسوارات المنزلية الفريدة، بينما تقدم كشيدة تصاميم فاخرة للديكور المنزلي باستخدام الخط العربي. أما في مجال الأزياء، فأحب أزياء علامة فاشن إكسكلوسيف، التي تحمل توقيع أحد المصممين الإماراتيين الموهوبين».

جورج كلاّب

خبير الأزياء وأسلوب الحياة من لبنان:

«تمثل العطور ومنتجات العناية بالجمال الهدية المثالية في عيد الأضحى المبارك لعشاق الأناقة. إنها دائماً هدية مناسبة ومريحة تثير أطيب المشاعر الإنسانية بين المتهادين، وأكثرها رهافة.

بالإجمال يمكن اختيار صندوق الهدايا من لّش، حيث يضم منتجات مخصصة للاستحمام تساعد على الاسترخاء. أو يمكن تقديم عطر ذا لاست داي أوف سمر من غوتشي باعتياره هدية مميزة لعشاق العطور، سواء السيدات منهم أو الرجال».

تعد الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، التي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم «مفاجآت صيف دبي 2020» الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول).

ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وإينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

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