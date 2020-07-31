«دانة الدنيا» تفتح قلبها وتلون أيام العيد بالفرح

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في العيد تفتح دبي قلبها للفرح، ذاك الذي تعودت أن تنثره على رؤوس زوارها، ممن وجدوا في عيد الأضحى وفعالياته فرصة للالتقاء، وصنع الفرح. كثيرة هي الفعاليات التي تحتفي بهذه المناسبة السعيدة، حيث تهمس دبي في آذان زوارها «كل عام وأنتم بخير» و«عساكم من عواده»، «عيد أضحى مبارك» وهي جمل علقتها «دانة الدنيا» في شوارعها، لتنير بها طريق الواصلين إليها.

بين الغناء والرسم والتحدي، تتوزع فعاليات دبي في «العيد العود»، بدايتها ستكون «أمل»، حيث يمد الفنان حسين الجسمي وزميلته يارا، خيوط الأمل من خلال الجهد الخيري.

حيث سيحيي الفنانان حفلاً خيرياً على مسرح «دبي أوبرا» يوم غد، الأول من أغسطس، وذلك من الساعة 10 مساء وحتى منتصف الليل، حيث ستخصص عائدات الحفل بالكامل لدعم حملة «رؤية جديدة» لمنظمة «اليونيسف» المخصصة للأطفال المتأثرين بجائحة «كوفيد 19».

وسيشارك في هذا الحفل الخيري، الذي سيقام لأمسية واحدة ضمن احتفالات العيد في دبي بالشراكة مع «MBC الأمل»، مجموعة من أشهر النجوم الصغار من برنامج المواهب الشهير «ذا فويس كيدز»، والذين سيؤدون تشكيلة من أحدث الأغاني التي لاقت رواجاً في البرنامج.

كما تستضيف «دبي أوبرا» من خلال تقنية «الهولوغرام» حفلاً يتضمن مجموعة من أشهر أغاني أيقونة الغناء العربي الراحلة «أم كلثوم» في ثلاث أمسيات فنية فريدة ومبتكرة بتاريخ 6 و7 و8 أغسطس المقبل. وفي حفل «الهولوغرام» للفنانة «أم كلثوم»، سيتم استخدام أحدث التقنيات البصرية والصوتية لتقديم مجموعة من أشهر الأغاني التي غنتها كوكب الشرق يصاحبها فرقة أوركسترا في عزف مباشر.

عروض

وسيحظى زوار «دبي فستيفال سيتي مول» بفرصة مقابلة شخصية «مدهش» المحببة للأطفال مع «دانة» الشخصية الكرتونية الجديدة المرافقة له بين 2 و7 أغسطس والاستمتاع بالعرض الذي تؤديه الشخصيتان احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. وسيقدم «نخيل مول» العديد من العروض والفعاليات الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي وعطلة عيد الأضحى المبارك .

حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الصيفية التي تستمر حتى 29 أغسطس والدخول في سحب للفوز بجوائز فورية وقسائم هدايا ومكافآت نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 ألف درهم. كما سيستضيف «نخيل مول» عروضاً موسيقية يحييها نخبة من الموسيقيين ومعرضاً فنياً وسوق «رايب» أيام الجمعة والسبت إضافة إلى العديد من العروض والفعاليات الحصرية.

تاريخ ومستقبل

من روح مدينة دبي، بدءاً من تاريخها الثري بصيد اللؤلؤ، ووصولاً إلى مستقبلها الواعد، يستلهم فرانكو دراغون، عروض «لا بيرل باي دراغون»، التي تعد فرصة للاستمتاع بأجواء مسرحية جميلة، تستخدم فيها تكنولوجيا متطورة تطلق الشلالات والسيول والأمطار على الأرضية التي تفيض بالماء، قبل أن تجف خلال ثوانٍ معدودات.

خلال هذا العرض ستستمتعون بمشاهدة 65 راقصاً عالمياً من 23 دولة يؤدون أدوارهم المذهلة التي تتضمن الألعاب البهلوانية، والعروض الأكروباتية، والغوص بعمق 25 متراً، وعرض الدراجات النارية في تحدٍ للجاذبية. يُعدّ هذا العرض المذهل من أبرز التجارب المستمرّة التي تقدّمها دبي.

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