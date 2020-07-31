«مسابقات الفنون» سلسلة منافسات تحفز روح الإبداع لدى الطلبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من المسابقات عبر الإنترنت في مجالات الفنون المرئية وفنون الأداء، بعنوان «مسابقات الفنون»، والمخصصة للطلبة في الإمارات من جميع الأعمار.

وتهدف سلسلة المسابقات إلى تمكين الشباب من اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم الفنية حيث تم فتح باب التسجيل للمسابقة يوم 28 يوليو الجاري، ويستمر حتى 24 أغسطس المقبل.

وتم إطلاق السلسلة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وأكاديميات الدار، إضافة إلى المواقع الثقافية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بما فيها قصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومنارة السعديات، وبيركلي أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإثراء المشهد الفني والثقافي المحلي ورفده بالمواهب الجديدة.

وتضم سلسلة «مسابقات الفنون» 10 منافسات في مختلف مجالات الفنون المرئية وفنون الأداء، والتي تقام افتراضياً عبر الإنترنت، وستتاح فرصة المشاركة لجميع الطلبة من مختلف المراحل العمرية. وسلسلة المسابقات مفتوحة لمشاركة جميع القدرات والمهارات الفنية المختلفة، وليس فقط للفنانين ذوي المهارات المعروفة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز