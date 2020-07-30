مؤسسة فنية فـي السركال أفينيو تتعــاون لمواجهـة أزمة «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

تتعاون أكثر من 50 مؤسسة فنية في السركال أفنيو في دبي لمواجهة أزمة «كوفيد 19»، من خلال برنامج Pay It Forward، الذي استقطب مساهمات عينية قيمتها أكثر من مليوني درهم.

ويعد الحي الفني في السركال أفنيو أحد أهم المراكز الإبداعية الناشطة في دبي ويقدم أروع التجارب الفنية في دبي، ويضم عدداً كبيراً من صالات العرض الفنية، ومتاجر القطع المبتكرة، والمطاعم بتصاميم فريدة من نوعها، وورش عمل فنية، والكثير غيرها. ويتضمن حوالي 20 صالة عرض لقطع ولوحات فنية.

وتطور مجمع السركال من منطقة للفن عام 2007، إلى مؤسسة فنية تساهم في الحراك الفني والمجتمعي، بأسلوب تلقائي، مدفوعاً بداية بحاجة الحراك الفني في المنطقة إلى مزيد من المساحة، وبيئة تحتضن مجتمع الفنون بهدف التواصل والتفاعل.

ويشكل السركال أفنيو اليوم مجتمعاً فنياً استنثائياً، يضم المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة، ليرتقي ويتناغم مع التطلعات والرؤى الحكيمة لقيادتنا التي تعتبر الفنون والثقافة جزءاً لا يتجزأ من اهتماماتها.

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