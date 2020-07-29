ينطلق بعد غد في «سفر عبر الفن» «دبي كانْفَس 5»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن تنظيم الدورة الخامسة من مهرجان الرسم ثلاثي الأبعاد العالمي «دبي كانفس»، بالشراكة مع مجموعة «مِراس»، التي تضطلع بدور مهم كواحدة من الشركات الملتزمة بدورها المؤسسي شريكاً نشطاً في مختلف مسارات التنمية، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، ولكن على المستوى المجتمعي أيضاً، وإطلاق مشروعات عمرانية ذات طابع عصري ومبادرات ترمي إلى إحداث تأثير إيجابي يضيف لملامح مستقبل الإمارة، ما أسهم في ريادة دبي وجهةً سياحية وترفيهية من الطراز الرفيع.

ويُسلّط المهرجان هذا العام بمشاركة نخبة من أشهر رواد الفن المعاصر والمبدعين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، ومن بينهم الفنان العالمي خواندريس فيرا، حامل لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الضوء على مجموعة متنوعة من الأشكال الفنية الجديدة ضمن مفهوم «السفر عبر الفن»، كمصدر لإلهام الزوار، مع زيادة وتيرة النشاط السياحي الداخلي والخارجي نسبياً في دبي، وعودة الحياة الطبيعية إلى القطاعات الاقتصادية والترفيهية، بالتوازي مع فتح المرافق العامة والأسواق والمراكز التجارية والشواطئ ودور السينما والترفيه، وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها السابقة، وذلك في ظل التدابير الاحترازية ومعايير السلامة الاستثنائية التي تطبقها دبي وفقاً لأعلى المواصفات العالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كوفيد 19».

نسخة مميزة

وبهذه المناسبة أعربت شيماء السويدي، مدير المشاريع الإبداعية في براند دبي، عن اعتزاز «براند دبي» بتنظيم الدورة الخامسة من المهرجان بالشراكة مع مجموعة «مِراس»، ذات الرصيد الحافل بالجهود الرامية إلى دعم المشهد الفني في إمارة دبي، حيث تستضيف الوجهات التابعة لها العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام، فضلاً عن مبادراتها ومشروعاتها الهادفة إلى نشر أعمال المدارس الفنية الحديثة ذات الطابع الإبداعي في مختلف أرجاء الإمارة، مؤكدة حرص «براند دبي» على تقديم نسخة مميزة من المهرجان لمدة شهر كامل خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 31 أغسطس المقبل، في منطقة «سيتي ووك»، سعياً لأن تكون دورة هذا العام امتداداً لما كوّنه الحدث من رصيد طيب لدى جمهوره على مدار 5 دورات متعاقبة، نجح خلالها في التعريف بأنماط فنية جديدة لم تكن معهودة في المنطقة من قبل.

وأضافت السويدي، يعمل مهرجان «دبي كانْفَس» في كل دورة من دوراته على تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها المساهمة في نشر الإبداع، وتشجيع الجمهور على التفكير خارج الحدود المتعارف عليها، ولا سيما أن منطقة «سيتي ووك» تمثل إضافة نوعية للمهرجان في دورته الخامسة لما تتمتع به من جاذبية خاصة كموقع سياحي يتفرد بعناصر معمارية وهندسية مميزة تجعلها واحدة من الأماكن العصرية التي تنسجم مع طبيعة الحدث كمهرجان يحتفي بالإبداع والمبدعين.

ووجهت السويدي، الدعوة للجمهور من محبي الفنون الإبداعية من جميع الأعمار لزيارة منطقة المهرجان في «سيتي ووك»، بداية من 31 يوليو الجاري لمشاهدة الفنانين أثناء تنفيذ أعمالهم مباشرة على مدار اليوم، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» في الأماكن العامة، وأهمها تطبيق التباعد الجسدي في موقع المهرجان، وارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية للزوار.

إبداعات إماراتية

تمثل المشاركة المحلية ركناً رئيساً من أركان المهرجان، حيث إن أحد الأهداف الرئيسة التي يسعى لتحقيقها هو التعريف بالمبدعين الإماراتيين خصوصاً الشباب منهم، وإيجاد مساحة جديدة لعرض أعمالهم، ومد مزيد من الجسور التي تعزز تواصلهم مع الخبرات العالمية، وذلك تماشياً مع نهج «براند دبي» في تشجيع الطاقات الإبداعية الإماراتية عبر العديد من المشاريع والمبادرات الممتدة على مدار العام، حيث يشارك في نسخة هذا العام من مهرجان «دبي كانفس»، الفنان الإماراتي أحمد المهري الذي سيقدّم عروض الرسم اللامعة باستخدام الخط العربي، والفنانة مهرة الفلاحي التي ستقدم لزوار المهرجان تجربة فنية مغايرة تعتمد على خامات فنية مبتكرة، كما يستضيف المهرجان الفنان سقاف الهاشمي ضمن جلسات حية وتفاعلية تتضمّن عنصر المفاجأة.

مصدر إلهام

ويُسلّط المهرجان في دورة هذا العام الضوء على مجموعة متنوعة من الأشكال الفنية الجديدة ضمن مفهوم «السفر عبر الفن»، كمصدر لإلهام الزوار في الوقت الذي اضطر فيه معظم الناس إلى تأجيل خطط السفر لقضاء إجازة الصيف، بسبب تداعيات أزمة «كوفيد 19» العالمية، حيث يتيح «دبي كانفس» لزواره الاستمتاع بالفن المعاصر، إلى جانب فن الرسم ثلاثي الأبعاد، الذي يُعدُّ السمة الأبرز للمهرجان منذ انطلاقه في عام 2015، وذلك استمراراً لرسالته الساعية إلى أخذ الفنون الإبداعية إلى خارج جدران مواقعها التقليدية وتقريبها من الجمهور، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان الفنان الإسباني خواندريس فيرا، المتخصص في اللوحات ثلاثية الأبعاد، وسيعرض جداريات بأسلوب Anamorphic (3D) لجعل الزوار يتفاعلون معها وكأنهم جزء من الصورة.

الرسم بالبندول

يعتبر فن الرسم بالبندول أحد الفنون المعاصرة الجديدة التي تجمع بين قوانين الفيزياء والرسم، وهو قائم على تتابع الحركة عبر بندول يتأرجح ليشكّل ملامح لوحة فنية خارجة عن المألوف، كونها تستبدل فرشاة الرسم التقليدية بأدوات جديدة مبتكرة، مع الفنان العالمي المقيم في دبي ميلان كاتانيك.

شراكة

يأتي اختيار «براند دبي» لإقامة مهرجان «دبي كانْفَس» 2020 في «سيتي ووك» في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطه مع شركة مراس القابضة لنشر المزيد من الأعمال الإبداعية في كافة أرجاء دبي بما يعكس موقعها الريادي كمركز حضاري يجمع بين ثقافات الشرق والغرب من خلال نموذج فريد يتبنى أفضل صيغ التعايش.

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