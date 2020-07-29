«421» يعيد فتح أبوابه مطلع سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي والتي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، عن عودته لفتح أبواب المركز في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقب إغلاق المركز مؤقتاً في 15 مارس الماضي، في إطار دعم جهود دولة الإمارات في احتواء انتشار فيروس كوفيد 19، أطلق معرض 421 برامج متعددة لدعم الجماعات الإبداعية في المنطقة، إضافةً إلى تفعيل العديد من البرامج عبر المنصات الإلكترونية.

إضافة إلى ذلك، تجري حالياً أعمال بناء وتجديد في المركز ليقدم في ثوبه الجديد تجربة أفضل لجمهوره، من خلال ثلاثة استوديوهات جديدة ومتجر عصري ومقهى وركن المكتبة.

وبهذه المناسبة، يقول فيصل الحسن، مدير المعرض: «نتشوق للترحيب بجمهور معرض 421 مجدداً عما قريب. ونحن نعمل لتهيئة بيئة آمنة تتيح تحقيق التباعد الاجتماعي للاستمتاع بالبرامج التي يجري تحضيرها. كما تعنى المساحات الجديدة داخل المركز بتوفير بيئة ملائمة لتحفيز الإنتاج الإبداعي والملهم».

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