«واتشمن» يقود الترشيحات لجوائز إيمي

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

تصدر مسلسل «واتشمن» الذي يعرض عبر محطة «إتش بي أو» السباق إلى جوائز إيمي التلفزيونية للعام 2020، أمس، مع نيله 26 ترشيحاً. وتلا هذا المسلسل القصير المسلسل الكوميدي «ذي مارفلس ميسز مايزل» مع عشرين ترشيحاً والعمل التشويقي «أوزارك» والكوميديا السوداء «ساكسيشين» مع 18 ترشيحاً لكل منهما.

وفي الدورة الثانية والسبعين من هذه الجوائز التلفزيونية العريقة، تقدمت منصة «نتفليكس» للبث التدفقي بوضوح على منافستها «إتش بي أو» بحصولها على 160 ترشيحاً، في مقابل 107 ترشيحات، وهو عدد قياسي جديد. وتوزع جوائز إيمي في لوس أنجليس في 20 سبتمبر.

وأدّت جائحة (كوفيد 19) إلى تجميد تصوير الأعمال التلفزيونية وتسببت بفوضى عارمة في إنتاج المسلسلات.

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