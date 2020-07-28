القرية العالمية تقيم أكبر حفل موسيقي افتراضي عالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية في دبي عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالانضمام إلى أكبر فرقة متخصصة في موسيقى الروك في العالم «روكن 1000» Rockin.1000 والتي ستحيي حفلاً موسيقياً عالمياً هو الأول من نوعه على الإطلاق في 30 أكتوبر المقبل، بمناسبة انطلاق موسم اليوبيل الفضي «الخامس والعشرين» للقرية العالمية، وذلك بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، أحد أكبر شبكات الراديو في المنطقة.

وتسعى فرقة الروك الشهيرة «روكن 1000» إلى تسجيل مئات المواهب من الإمارات، للمشاركة في هذا الحفل التاريخي الافتراضي الذي سيشهد مشاركة 2500 فنان وموسيقي من جميع أنحاء العالم، تجسيداً لقوة الروابط الإنسانية والتنوع الثقافي الذي تمثّله القرية العالمية.

وكانت القرية العالمية قد أعلنت أخيراً، عن موعد افتتاح موسمها الخامس والعشرين ليكون يوم الأحد 25 أكتوبر المقبل، واعدةً ضيوفها بأن موسم اليوبيل الفضي سيكون مختلفاً عن جميع المواسم السابقة مع باقة متنوعة من الفعاليات والعروض والتجارب المثيرة التي تتناسب مع مختلف الأذواق والأعمار، ويشكل الحفل الافتتاحي الذي ستحييه فرقة «Rockin.1000» مثالاً حياً على ذلك.

وسيتم بث الحفلة الافتراضية على شاشات المسرح الرئيسي في القرية العالمية، كما يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالحفل عبر الإنترنت.

تقريب بين الشعوب

وفي حديثها عن الحفل الافتتاحي، قالت جاكي إيلنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: ترتكز رؤيتنا الأساسية في القرية العالمية على العمل بشكل مستمر للتقريب بين شعوب وثقافات العالم، لذا سعينا في موسمنا الخامس والعشرين إلى البحث عن طرق جديدة يمكنها أن تسهم في تعزيز رؤيتنا هذه من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من المواهب من مختلف أنحاء العالم للاحتفال معنا هنا في دبي.

ويسعدنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع شبكة الإذاعة العربية وفرقة «Rockin.1000» لإحياء حفل موسيقي بنكهة عالمية في الحدث الافتتاحي الأول للموسم الجديد في يوبيلنا الفضي.

قيمة

تأسست فرقة الروك الشهيرة «Rockin.1000» على يد فابيو زافاجنيني، المؤسس والمدير العام للفرقة، قبل 5 سنوات. وقال زافاجنيني: تتشارك فرقتنا الموسيقية مع القرية العالمية القيم الأساسية والأهداف ذاتها في إلهام الناس وتقريبهم من بعضهم البعض. ويشبه أعضاء فرقتنا إلى حد كبير ضيوف القرية العالمية من حيث أنهم يتمتعون بشغف وحماس كبيرين لخوض تجارب جديدة ومثيرة، كما أنهم يأتون من أجيال وخلفيات ثقافية متنوعة.

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