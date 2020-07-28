رواق الفن يطلق «ابتكار مركز المدينة »

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق أرشيفه الرقمي الخامس الخاص بمعرض «ابتكار مركز المدينة الفني: صالات عرض بإشراف الفنانين في مدينة نيويورك، 1952-1965»، وستقام الفعالية اليوم، الساعة الثامنة مساءً عبر تطبيق المحادثات الافتراضية «زووم».

ويأتي المعرض كجزء من سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية بعنوان «تقصٍّ: أرشيفات ولقاءات»، والتي تتضمن مجموعة من عشر فعاليات وإصدارات أرشيفية ستتيح للمتابعين والمهتمين فرصة استكشاف معارض رواق الفن السابقة، وفق جدول عرض متجدد سيجري تحميل مواده خلال فصلي الصيف والخريف.

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