ورش «منصة 2071» تهدف إلى إعداد جيل من المبتكرين

المصدر: (الفجيرة - البيان)

نظمت «منصة 2071» التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان قيّظ في الفجيرة، مجموعة من الورش التدريبية الافتراضية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله.

وقالت حياة الحمادي الأمين العام للجمعية مديرة المنصة: «نعمل على نشر ثقافة الابتكار وترسيخها كونها أسلوب حياة في المجتمع باعتبار أن الإبداع والابتكار هما نواة التقدم وتحقيق الازدهار بالشكل الذي يليق بمكانة دولة الإمارات، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم».

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