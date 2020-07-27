مذكرة تفاهم بين الإمارات واليونان جوهرها الصناعات الإبداعية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقعت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب مذكرة تفاهم افتراضية مع ستيلياني مندون وزيرة الثقافة والرياضة في الجمهورية اليونانية لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون والصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبي البلدين في المجالات الثقافية والإبداعية. جاء ذلك على هامش منتدى التعاون الاستراتيجي الإماراتي اليوناني الذي عقد افتراضياً بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وأكدت معالي نورة الكعبي أن مذكرة التفاهم مع اليونان تمثل خطوة متقدمة لتطوير العلاقات الثنائية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية الذي بات محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي، يوفر فرصاً مجزية للشباب في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي في وضع سياسات وآليات جديدة تفتح آفاقاً واعدة للاقتصاد الإبداعي.

وقالت: «تعزز المذكرة شراكات الأعمال بين الفنانين والمبدعين ورواد الأعمال في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتطورّ أساليب تمويل واستثمار مبتكرة للاقتصاد الإبداعي، بهدف تسهيل إنتاج برامج وعلامات تجارية إبداعية مشتركة ـ وتسويق المنتجات الإبداعية بما يدعم بناء علاقة قوية بين الاقتصاد الثقافي والإبداعي في البلدين».

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