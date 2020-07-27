«العيد في دبي».. باقات ترفيه ثرية وجوائز

المصدر: دبي - البيان

تقدم دبي خلال احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى» باقة متميزة من الفعاليات العائلية والعروض الموسيقية والألعاب وتجارب الطعام، حيث تكشف مراكز التسوق ومعالم دبي الشهيرة عالمياً عن أفضل تجارب العيد والعروض الترفيهية متزينة بالأضواء الخاصة بالعيد.

وسيحظى زوار «دبي فستيفال سيتي مول» بفرصة مقابلة شخصية «مدهش» المحببة للأطفال مع «دانة» الشخصية الكرتونية الجديدة المرافقة له بين 2 و7 أغسطس والاستمتاع بالعرض الذي تؤديه الشخصيتان احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وتنظم «سيتي ووك»، سلسلة من الفعاليات والمعارض الفنية الحية يقدمها نخبة من الفنانين المشهورين ابتداء من أول أيام العيد وحتى نهاية الصيف.. فيما سيقوم الفنان العالمي خواندريس فيرا برسم أعماله المشهورة عالمياً بتأثيراتها ثلاثية الأبعاد على أرضية فناء «سيتي ووك» الداخلي بين 30 يوليو الجاري و31 أغسطس المقبل ضمن فعالية «دبي كانفس» في «سيتي ووك». كما يستضيف «سيتي ووك» الفنانة ياروسلافا ديب، التي ستقدم لوحات فنية حية تتحرك مع خطوطها الفنية المرسومة بدقة باستخدام الرمال وأجهزة العرض الضوئي.

عروض

وسيقدم «نخيل مول» العديد من العروض والفعاليات الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي وعطلة عيد الأضحى المبارك حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الصيفية التي تستمر حتى 29 أغسطس والدخول في سحب للفوز بجوائز فورية وقسائم هدايا ومكافآت نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 ألف درهم. كما سيستضيف «نخيل مول» عروضاً موسيقية يحييها نخبة من الموسيقيين ومعرضاً فنياً وسوق «رايب» أيام الجمعة والسبت إضافة إلى العديد من العروض والفعاليات الحصرية.

حفل خيري

وسيحيي النجم حسين الجسمي حفلاً خيرياً مباشراً في «دبي أوبرا» خلال عيد الأضحى المبارك في إطار احتفالات العيد في دبي وبالتعاون مع مجموعة «إم بي سي» الإعلامية حيث سيتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التي يؤديها الجسمي إلى جانب المغنية الموهوبة يارا إضافة إلى مشاركة خاصة لأشهر نجوم «ذا فويس كيدز». ويقام الحفل يوم السبت 1 أغسطس من الساعة 10 مساء وحتى منتصف الليل حيث ستخصص عائداته لمساعدة الأطفال المتأثرين بجائحة «كوفيد - 19» في المنطقة.

ويمكن لعشاق الموسيقى بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى الاحتفاء بذكرى المغنية المصرية أم كلثوم في حفل بتقنية «هولوجرام» تستضيفه دبي أوبرا في 6 و7 و8 أغسطس.

وتقدم دبي خلال عيد الأضحى المبارك خمسة أيام حافلة بالجوائز النقدية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 200 ألف درهم في مجموعة من أشهر مراكز التسوق حيث ستتاح فرصة الفوز بجوائز بقيمة 4 آلاف درهم لـ50 متسوقاً.

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