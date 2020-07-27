«حفظ المخطوطات».. أسس علمية وعلاجية

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي محاضرة «عن بعد»، بعنوان «الأسس العلمية في خطط الحفظ الوقائية والعلاجية للمخطوطات»، بمشاركة 100 من المهتمين بمجال صيانة وحفظ المخطوطات والوثائق.

تناولت المحاضرة، التي قدمها د.بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في المركز، محاور رئيسية عدة من بينها تعقيم ومعالجة المخطوطات والوثائق من الآفات البيولوجية والإصابات الكيميائية والترميم اليدوي والآلي، والتدعيم الحراري للمخطوطات والوثائق والتجليد العربي الإسلامي، وشروط التخزين ومواصفات المخازن التي تحفظ فيها المخطوطات. يذكر أن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي يمتلك معمل ترميم متخصصاً في حفظ وصيانة المخطوطات والوثائق والكتب بالطرق العلمية.

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