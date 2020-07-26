«إرثي» يناقش مستقبل منتجات الحِرف التقليدية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظم مجلس إرثي للحرف المعاصرة، جلسة نقاشية افتراضية بالتعاون مع العلامة الإيطالية «بولغري»، استضاف خلالها نخبة من الخبراء المتخصصين في قطاع التصميم والتراث، تناولوا خلالها مستقبل صناعة الحرف اليدوية وحجم الاستفادة التي يجنيها سوق التصميم من التراث.

وأكد المتخصصون أن قطاع الحِرف سيواصل نموه وازدهاره وجذبه للرعاة والداعمين، وسيحظى بتقدير وطلب كبيرين إذا نجح المصممون بالمحافظة على المرونة، واستخدموا الاستراتيجيات الصحيحة.

وجاءت الجلسة في إطار رسالة المجلس الرامية لإحياء الحرف اليدوية التراثية في دولة الإمارات وإضفاء الطابع العصري عليها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز