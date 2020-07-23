بتوجيهات أحمد بن محمد.. «جائزة محمد بن راشد للمعرفة» تُمنح لمكافحي الأوبئة

المصدر: (دبي - البيان)

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس دبي للإعلام، عقد أعضاء مجلس الجائزة اجتماعهم الدوري (عن بُعد) لمناقشة مجريات الجائزة والمرشحين لنيلها عن عام 2020.

وأقرَّ المجلس منح جائزة هذا العام للأفراد والجهات التي تسعى إلى تعزيز ونشر المعرفة في مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكد المجلس أنَّ التحديات التي تواجه البشر بسبب الجائحة، قد تصدى لها أفراد ومؤسَّسات وحكومات وغيرهم ممن يعملون معاً للاستفادة من المعرفة، وقد أظهروا تفانياً في مساعدة البشرية.

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