سلاف فواخرجي وسيل التعليقات المسيئة بسبب "شارع شيكاغو"!

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن تم الإعلان عن موعد عرض مسلسل "شارع شيكاغو" الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الشاشة السورية، ونشر البوستر الرسمي، تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لسيل من التعليقات المسيئة في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن البوستر يحتوي على إيحاءات اعتبرها البعض "جريئة" مع الممثل مهيار خضور.

كان من المفروض أن يعرض المسلسل في موسم رمضان الماضي، لكن وبسبب ظروف جائحة كورونا تم تأجيل عرضه إلى شهر يوليو الحالي.

ونشرت فواخرجي ملصق إعلان المسلسل على حسابها الرسمي في إنستغرام، وبسبب كثرة التعليقات والانتقادات، ألغت النجمة السورية خاصية التعليق على الصورة التي اعتبرها المغردون "خادشة للحياء" و "منافية للعادات والتقاليد".

كذلك تعرض النجم مهيار خضور الذي يشاركها في صورة البوستر للانتقاد أيضاً.

وما كان من فواخرجي إلا أن ردت على هذه التعليقات بمنشور مستقل قالت فيه: "إن التعليقات المسيئة والوقحة.. مستفزة.. وهي ناتجة عن نفس غرائزي بشع".

وتساءلت ما هو الصادم في ملصق إعلان المسلسل ليخصص البعض وقتا له للتعليق عليه و "يلقن الفنانين درسا بالأخلاق والمواعظ؟

وتابعت: "نفس غرائزي بشع، واستسهال بانتقاء عبارات وأوصاف، تأخذ أصحابها إلى السجن، في حال رفع دعاوى قضائية بكل سهولة".

وبررت قائلة: "الصورة من وحي قصّة حب، تنتمي لزمن الرومانسيّات الستّيني، لمّا كان عمر الشريف ورشدي أباظة وعبد الحليم وأحمد رمزي يوقفوا بنفس الطريقة و(التقارب) مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وماجدة ولبنى عبد العزيز. فكرة لا تتجاوز هذه البساطة والمقصد!".

ويعتبر مسلسل شارع شيكاغو من المسلسلات السورية التي تجمع بين الدراما والاجتماع، ويتكلم عن فترتين في سوريا وهي الستينات ووقتنا الحاضر. ويروي المسلسل قصة ميرامار وهي بنت تحاول الفرار من أسرتها بمساعدة مراد، وهو يمثل شخصية بطل شعبي. وتحاول أن تحارب كل شيء أمامها في شارع شيكاغو، وهو من الشوارع الشهيرة في دمشق في ذلك الوقت.

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