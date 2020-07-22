«المفتاح» بحلة جديدة..ترفيه وابتكار

المصدر: (الشارقة - البيان)

بمجموعة من التحديات والأنشطة التنافسية المبتكرة، التي تجمع بين التعليم والترفيه، يطل برنامج «المفتاح» بحلته الجديدة في موسمه الثالث على قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ليأخذ المتابعين برحلة إلى عالم المتعة والتحدي بين فريقي أطفال من الفئة العمرية بين 10-15 عاماً.

ويتنافس في البرنامج فريقان من الطلبة، يتم اختيارهم بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالشارقة، حيث يسعى البرنامج، إلى تحفيز القدرات الذهنية والبدنية لدى الأطفال، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة مثل القدرة على التحليل والتركيز والموازنة بين قواهم الجسدية والفكرية، بالإضافة إلى التفكير بطريقة إبداعية وبأسلوب يعزز فيهم روح الفريق واحترام التنافس والتحدي، فضلاً عن تشجيعهم للعودة للعب الحر بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية.

ويقسم البرنامج الذي تقدمه الطفلة ميرا النقبي، كل يوم سبت في تمام الساعة 5:20 مساءً، إلى عدد من التحديات الموزعة بين حدائق المنتزه المائية والترفيهية، والتي صممت بطريقة إبداعية توفر للمشاركين الفرصة لإظهار قواهم الداخلية في بيئة تنافسية آمنة.

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