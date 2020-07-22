«تخيّل نفسك في أبوظبي» معالم وروائع وفنون

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مبادرة «تخيّل نفسك في أبوظبي» للاستفادة بالشكل الأمثل من الاستخدام الشائع حالياً لوسائل الاتصال عن بُعد والاجتماعات بطريقة الفيديو في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا».

تتيح هذه المبادرة المخصصة للدوائر والهيئات الحكومية، للمستخدمين إمكانية استخدام صور لأشهر مواقع ومعالم أبوظبي كخلفية لاتصالاتهم، مع توفر هذه الصور للتحميل مجاناً. تساهم هذه المجموعة المميزة من الصور في تسليط الضوء على ما تنطوي عليه الإمارة من عوامل جذب سياحي وتجارب فريدة، بما في ذلك جمال فن العمارة والبنيان، ومشاهد غروب الشمس والمناظر البحرية الآسرة؛ بالإضافة إلى أبرز المعالم السياحية والثقافية عالمية المستوى مثل «اللوفر أبوظبي»، وجامع الشيخ زايد الكبير، والصروح الثقافية والتاريخية. (أبوظبي - البيان)

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