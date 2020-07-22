مآثر الشيخ زايد في برنامج «رجال صدقوا»على 26 قناة عربية

المصدر: أبوظبي - وام

اختار برنامج البث العربي المشترك الذي تشارك في بث حلقاته 26 قناة عربية، البرنامج التلفزيوني «رجال صدقوا» كمبادرة تليفزيونية وإعلامية إيجابية أنتجت 30 حلقة متتالية عن مآثر وإنجازات حكيم العرب، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويستعرض البث العربي المشترك عبر 26 قناة عربية ولمدة أسبوع، أهم المحطات التي تعرض لها البرنامج وكذلك أهم اللقاءات والشخصيات التي استضافها البرنامج وشخصيات عديدة قدمت شهاداتها عن القائد الاستثنائي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه حيث استعرض البرنامج الإرث الإنساني الملهم الذي تركه الشيخ زايد لكل دول العالم، مضيئاً على إيمانه بأن قيمة الإنسان الحقيقية في العمل والنجاح وبناء الحضارات.

مناقب ومآثر

وأكد الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية في مجلس وزراء الإعلام العرب قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أهمية هذا البث العربي المشترك مؤكداً اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومتابعتها المستمرة للإجراءات التي تقوم بها الدول الأعضاء في مواجهة فيروس كورونا.

كما أشار محمد العضايلة، رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي، إلى أن الهيئة ومن خلال تعاونها مع الشبكة العربية للبث المشترك تحرص دائماً على ابتكار وتنفيذ البرامج الإعلامية التي تساهم في تفعيل العمل الإعلامي العربي المشترك وتُساهم في لم شمل الجهود العربية الإعلامية وبشكل خاص في خضم التحديات التي يواجهها العالم أمام الأزمات والمصاعب.

وعن برنامج «رجال صدقوا» أكد عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي (صاحب فكرة البرنامج) أنه من الواجب علينا أن نستذكر في كل اللحظات مناقب ومآثر ومبادرات القائد الملهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أسس الدولة ومهد الطريق لرفعتها ونهضتها.

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