باسم ياخور وأيمن رضا.. الخلافات تشتعل مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد خلافات كثيرة كانت ساحتها شاشات الفضائيات وميكروفونات الإذاعة، بين الممثلين أيمن رضا وباسم ياخور، ردّ الأخير وعبر فيديو نشره عبر قناته الخاصة في يوتيوب ولأول مرة، على كل الاتهامات التي كان يوجهها له الفنان أيمن رضا.

وأكدّ ياخور أنه التزم الصمت لفترة طويلة عن كل الإساءات التي تعرض لها، ولكن عندما وصل الموضوع حدّ الظلم قرر أن يتحدث عن كل المواقف التي تعرض لها.

وكشف ياخور أنه منح رضا الكثير من الفرص من مسلسلات وبرامج، وساعده مع أبنائه. وأوضح أن كل ما قيل عنه غير صحيح.

وأضاف ياخور أن الصديق الحقيقي هو الذي إذا اضطر ليخبر صديقه بأي مشكلة بينهما، يمكن أن يخبره بها بينهما ولا يقوم بما قام به رضا من تشهير.

وكان رضا قد استهزأ بزميل مهنته باسم ياخور عندما رد ساخرا على وصف الأخير له بأنه "جوكر الدراما السورية". وجاء ذلك في لقاء مع الإعلامي السوري أحمد الدرع، وقال: "عندما أتكلم عن قصة أو موضوع فإني أتكلم بصدق ولا أكذب"، في إشارة إلى أن زميله ياخور "كذاب".

وأكد رضا بأنه ملتزم الصمت ولا يريد أن يرد على أحد من زملائه، قائلا بأن لديه القدرة بالرد على كل شخص تحدث وتكذيبه سواء ياخور أو عبد المنعم عمايري.

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