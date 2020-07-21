«دبي أوبرا» تسمِّي لجنة تحكيم «من المنزل إلى المسرح»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «دبي أوبرا» أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجولة النهائية من مسابقة المواهب المحلية «من المنزل إلى المسرح».

وتتألّف اللجنة المرموقة من أبرز الشخصيات في قطاعات الموسيقى والغناء والتلفزيون والسينما والعزف، حيث تضمّ المطرب والملحن والمنتج العالمي فايز السعيد؛ الممثلة والمنتجة والمخرجة ميساء مغربي؛ مقدّم البرامج التلفزيونية وصاحب الشخصية الإعلامية نور الدين اليوسف؛ عازف البيانو والمؤلف والموزّع العالمي غي مانوكيان؛ عازفة البيانو الكلاسيكي والقيّمة على سلسلة الاستوديو في «دبي أوبرا»، أميرة فؤاد.

وتم إطلاق مسابقة «من المنزل إلى المسرح» عبر القنوات الاجتماعية لـ«دبي أوبرا» بين 5 و18 أبريل الماضي، في إطار مبادرة تهدف إلى رعاية التميّز الفني وتوفير منصّة للجيل القادم من المواهب الإبداعية من خلال تقديم اثنين من أصحاب المواهب للجمهور الواسع.

ومن بين 800 مشاركة تمّ تقديمها، وصل 12 مشاركاً إلى الجولة النهائية التي ستشهد أداء المتأهلين للتصفيات النهائية أمام لجنة التحكيم في قاعة «دبي أوبرا» يوم 29 يوليو.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل أعضاء هيئة التحكيم المرموقة التي يمثّل أعضاؤها فئات فنية مختلفة من المنطقة سيقدّمون نصائح بنّاءة لكلّ عمل على حدة، وسيتمّ الحكم على الأعمال على أساس القدرة التقنية، والأداء، والحضور، والأصالة.

تشكّل نتيجة تحكيم اللجنة 50 % من الدرجة الإجمالية، بينما تمثّل نسبة 50 % الأخرى أصوات الجمهور من خلال تصويت يقام على قنوات التواصل الاجتماعي لـ«دبي أوبرا» عن طريق الإعجاب (لايك) ابتداءً من الخميس 23 يوليو الجاري.

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