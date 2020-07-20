ابنة الفنانة أصالة تعلن خطوبتها رسمياً من معتز نصير

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أخذ ورد وشائعات ونفي، أعلنت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة خطبتها رسمياً من الطبيب المصري معتز نصير، عبر نشر فيديو حفل الخطوبة.

وقالت الفنانة أصالة إنه ليس حفلًا ولكن حفل خطوبة عائلي بسيط بحضور شخصيات عدد قليل من المدعوين. وأقيم في منزلها بالقاهرة.

وكانت شام الذهبي قد نفت قبل فترة خطبتها على الطبيب معتز، وذلك بعد تداول أخبار عن هذا الحدث، قبل أن ينشر جمهور والدتها فيديو من حفل خطوبتها.

وكانت شام الذهبي قد أعلنت لأول مرة ارتباطها بالطبيب معتز نصير في شهر فبراير الماضي، وهو متخصص في مجال التجميل والليزر. وتعد والدة معتز إحدى صديقات الفنانة أصالة.

ويذكر أن شام الذهبي تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر عام 2014 قبل أن تنتهي زيجتهما بالطلاق في عام 2018.

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