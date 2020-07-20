مسبار الأمل سيرة مجد وفخر تنير قوافي القصيد

المصدر: دبي - خلود حوكل

مع انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته باتجاه المريخ، غرد الشعراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متباهين بهذا الإنجاز، الذي يفخر به كل العرب، باسم الإمارات، في إنجاز جديد، يضاف إلى سلسلة الإنجازات، التي تسطرها الإمارات عالمياً ودولياً، إذ من المرجح أن يصل المسبار لكوكب المريخ بحلول 2021، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات، ويسجل الشعراء هذه الأبيات توثيقاً لهذا الحدث التاريخي والاستثنائي لدولة الإمارات.

مسبارنا خل الأمل لك.. سنادي

وغادر حدود الأرض والدار فالموق

وانشد على المريخ «عيشي بلادي»

وخل العرب تفخر بانجازنا فوق

مولاف

فاطمة ناصر (فتاة تهامة)

ما هي غريبه من عيال الإمارات

اللي على الطالات يا ما تحدوّا

في قمة الأمجاد فعلٍ ورايات

ساروا وفي درب التحدي تعدوّا

ومسبارنا يم الفضا صار الإثبات

اللي طيوره في سما العز هدوّا

ما ننثني والعزم للحين ما مات

لو غيرنا في الحلم شدوّا ومدوّا

حمدة العوضي

انطلق مسبارنا حقق أماني

طوف وجهاتك مرفرف به علمنا

حلم زايد فاز بسبق ورهاني

بيت متوحد بقادتنا وأملنا

حمدة المر

يا كوكب المريخ لو تشعر بِوحده وانعزال

الأرضِ فيها من يلمّ الشّملِ وِيْحِثّ العمَل

حلم الإماراتي يهز الكونِ وَابْوابِ المحال

تفتح لِه آفاق العلوم.. وْكلْ محالٍ محْتمَل

بالعلم والتطوير.. ما يخشى صعيبات المنال

إيْتَرجِمَ احْلامِ البَشَر بارْسالِ «مسبار الأمل»

سعيد بن طميشان

كلّ شي يصير يدعو للتباهي

بالإمارات وحكومتنا الرشيدة

بالنصِر والعز والحفظ الإلهي

كلّما رادَت تنال اللي تريده

الدواهي ما لها غير الدواهي

هم هَل الحكمة والأمجاد التليدة

مدّو الأرض بْكرم غير مْتناهي

ويوم شِبعَت راحو المرّيخ سِيدة





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