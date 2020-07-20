جوجنهايم أبوظبي يطلق برنامج «في الاستوديو»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق جوجنهايم أبوظبي برنامجه الافتراضي «في الاستوديو» الذي يعنى بالتعريف بالفنانين المواطنين والمقيمين في أبوظبي، عبر سلسلة من الزيارات الافتراضية والمقابلات الفنية.

ويعزز «في الاستوديو» مهمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي، باعتباره منصة ومنتدى للحوار الفكري والثقافي، ويؤكد الالتزام بالعمل مع الفنانين ودعم ممارساتهم الإبداعية المعاصرة، ضمن استراتيجية تسعى إلى زيادة الوعي بالتراث الثقافي والفنون ومشاركتها وفهمها، إلى جانب تنظيم برامج متعددة التخصصات ومنصات ثقافية لتحفيز الإبداع ونشر المعرفة في المجتمع.

اختار جوجنهايم أبوظبي عدداً من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي ليتم عرض أعمالهم الفنية عبر هذا البرنامج، وهم الفنانون: ميثاء عبد الله وهاشل اللمكي، من الإمارات، والفنانة العراقية رند عبد الجبّار، والفنان البحريني الأمريكي ناصر الزياني.

ينطلق البرنامج غداً، بمقابلة مع الفنانة الإماراتية ميثاء عبد الله في غاليري «بيت 15»، وهو عبارة عن استوديو ومساحة عرض فنية أسستها ميثاء بالتعاون مع الفنانين هاشل اللمكي وعفراء الظاهري، وتعرض خلال الجولة الاستوديو الخاص بها وأعمالها الفنية، والتي تتناول موضوعات مختلفة تتراوح بين القصص الشعبية والذكريات والسفر باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية.

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