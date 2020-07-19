نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد تعرضه للهجوم من قبل الفنانة، عفاف مصطفى، أصدرت نقابة المهنة التمثيلية في مصر بيانا قالت فيه إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يعد أحد رموز التمثيل العربي. وحذرت النقابة من التطاول عليه بأي شكل من الأشكال.

وقالت نقابة المهنة التمثيلية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو بالإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة"

وتفوهت الفنانة عفاف مصطفى بكلام جارح بحق الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابها على فيس بوك ما شكل مفاجأة لمتابعيها. واتهمته بالتعالي والكبرياء في مواقع التصوير وتطاوله وانتقاده المستمر واللاذع للعديد من الفنانات قائلة: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في مواقع التصوير، خصوصاً الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات".

ولكن بعد ساعات من نشر المنشور، حذفت عفاف مصطفى منشورها، كاشفة بأن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين اتصل بها وطلب منها حذف ما كتبته عبر حسابها، وعلى إثره لبت طلبه وحذفت ما نشرته.

ولم تسلم عفاف بدورها من انتقادات نجوم الوسط الفني، ومنهم السيناريست مدحت العدل، الذي هاجمها مدافعاً عن أبو زهرة، قائلاً: "خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبد الرحمن أبو زهرة".

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