كمامات قماشية تساير الموضة

المصدر: دبي - البيان

برزت الحاجة الدائمة لارتداء كمامات واقية، في ظل الإجراءات الوقائية والاحتياطية، وهذا الأمر لم يغب عن اهتمام وتركيز المتخصصين بتصاميم الأزياء في دبي.

حيث حرص كثير منهم على مواكبة ذلك في مدينة ديدنها وشأنها الإبداع، من خلال تقديم كمامات قماشية متقنة ومتميزة بألوانها وتصاميمها، تناسب شتى الأذواق، وبرزت في الخصوص توليفة من الألوان الزاهية والأقمشة الإيطالية الراقية التي تساعد على التنفس بسهولة، التي يمكن إعادة استخدامها، حيث توفر كل معايير الأناقة في قالب ونمط عصري جاذب، بجانب مواكبة رغبات جميع الفئات العمرية وتفضيلاتها الخاصة بشأن الأقنعة، وكذلك أحجامها بحيث تناسب جميع أفراد العائلة، علاوة على تصميمها حسب طلب العملاء وأذواقهم بالكامل للطلبات الكبيرة.

ولم تتأخر دور وشركات تصميم أزياء عدة، في دبي، عن تلبية كل تلك الأساسيات، ومن بينها «كولارز آند كافز»، التي حرصت على ابتكار أفكار إبداعية أساسها الحماية بلمسات أنيقة، وربطها مع أحدث خطوط الموضة وألوانها، لتقدم تصاميم لأكثر من 40 قناعاً مختلفاً، تتيح للعملاء الاختيار من بينها، بما يتناسب وأذواقهم.

وصنعت الأقنعة من أقمشة كتانية، ومزيج الحرير القابل للغسل، وبدرجات ملونة وأخرى محايدة. ليس هذا فحسب، بل تتوافر الأقنعة المطبوعة، لتناسب جميع الفئات العمرية، حيث تتوافر بثلاثة أحجام، وبالتصاميم التي يفضلونها. ويمكن أيضاً تطريز الأحرف الأولى من أسماء العملاء عليها لتكون خاصة بهم، وتعكس شخصياتهم.

وإلى جانب تلبيتها الاحتياجات، والحرص على الاستجابة للطلبات خلال انتشار الوباء، حيث تعاونت «كولرز آند كافز»، الشركة المبتكرة للمفهوم الجديد لأجل ذلك، مع «مستر مودز»، ما ساعد على إكسابها شهرة واسعة بين عشاق الموضة وأصحاب الذوق الرفيع، خاصة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم الأخوات قطان، وكارن وازن وعائلتها، ورانيا فواز.

وتتميز هذه الأقنعة بأنها مصنوعة من ثلاث طبقات، إضافة إلى طبقة واقية داخلية لتنقية الهواء بشكل أفضل، كما صممت بطريقة جميلة، مع تصنيعها بطريقة تسمح بارتدائها على الوجهين، إلى جانب قابلية الغسل، وضمان حماية سلامة مرتديها من دون التأثير على أنماط حياتهم.

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