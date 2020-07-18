تغريدات النجوم.. دويتو الساهر وبلقيس مفاجأة الموسم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن الروح قد ردّت مجدداً إلى الساحة الغنائية العربية، وهو ما تظهره عموم تغريدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كشفت عن ملامح بعض من أعمالهم الغنائية الجديدة.

والتي تأتي وسط تفاعل كبير مع بعض الشائعات والأخبار التي تتعلق بالنجوم، ففي الوقت الذي شنت فيه ريهام حجاج هجوماً على مستخدمي منصات االسوشال ميدي، هيمن خبر دويتو الساهر وبلقيس على المشهد الفني.

حيث اعتبره الجميع بمثابة «مفاجأة الصيف»، بينما تلقى جاسم النبهان سيلاً من التهاني بعد تجاوزه لوعكته الصحية. «البيان» جالت بين حسابات النجوم على منصات التواصل الاجتماعي وخرجت منها بثلة من التغريدات.

مقطع مصور

بعد تقديمه بالتعاون مع الملحن محمد الأحمد، لأغنية «بو راشد العز» التي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عيد ميلاده الذي حل أول من أمس، نشر الفنان حسين الجسمي، على حسابه في «إنستغرام» مقطعاً مصوراً لطفلة صغيرة، وهي تردد كلمات أغنيته الأخيرة «الحساس»، وعلق عليها بكلمة «حساس»، حيث نال المقطع إعجاب المئات من متابعي الجسمي.

وفي الوقت الذي هيمن فيه خبر الدويتو الذي يجمع ولأول مرة الفنان كاظم الساهر وبلقيس على المشهد الفني، حيث اعتبره الجميع أنه «مفاجأة الموسم»، أكد الفنان فايز السعيد في تصريحات لبرنامج «آي تي بالعربي»، الخبر.

مبيناً أن الأغنية التي يتولى بنفسه تلحينها، ستحمل بصمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ملمحاً إلى أن الأغنية تبدأ بجملة «يلي من أسبابك»، كما كشف السعيد أيضاً عن دويتو آخر بين حسين الجسمي وبلقيس، وتحمل الأغنية أيضاً بصمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

صورة وشرح

وتحت عنوان «حكاية صورة»، عاد الفنان داوود حسين مجدداً إلى أرشيفه الفني، حيث شهدت الأيام الأخيرة قيامه بنشر مجموعة من الصور التي توثق لكواليس مجموعة من المسرحيات التي شارك بها، مرفقاً مع كل صورة شرحاً خاصاً بها، تبين أهميتها ومناسبتها، في المقابل، أطلت مواطنته المخرجة والممثلة الكويتية حصة النبهان، على الملأ، أخيراً لطمأنة الجميع على صحة والدها الفنان جاسم النبهان.

وذلك بعد خضوعه قبل أيام لعملية قسطرة في القلب، حيث شاركت حصة متابعي حسابها على تويتر بصورة تجمعها مع والدها، وأكدت خروجه من المستشفى. وعلقت عليها بالقول: «لله الحمد والمنة.. أبوي بخير وطلع من المستشفى»، وكان عدد كبير من المشاهير قد تفاعلوا مع تعليق حصة، داعين الله لوالدها بالصحة والعافية.

وبالتزامن مع صدور أغنيته الجديدة «ولهان» التي كشف عنها عبر «إنستغرام»، عاد الفنان راشد الماجد مجدداً إلى إصدار الألبومات، حيث انتهى أخيراً من تسجيل نصف أغنيات ألبومه الجديد، الذي لم يكشف بعد عن تفاصيله، مكتفياً فقط بالإعلان عن تفاصيل أغنيته «ولهان»، حيث أشار إلى أنها من كلمات رمز وألحان أحمد الهرمي، وإنتاج شركة روتانا.

أغنية جديدة

«شكراً لكل الفيديوهات التي وصلتني من نيويورك»، بهذه الجملة علق الفنان محمد رمضان، على مجموعة فيديوهات نشرها على حسابه في فيسبوك، بمناسبة طرحه لآخر أعماله الغنائية التي حملت عنوان «تيك توك»، والتي أطلقها رمضان في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية. أغنية رمضان الجديدة يتعاون فيها مع الدي جي الأمريكي سوبر ساكو، وتأتي بعد إصداره أغنية «كورونا فيروس» التي حققت مشاهدات عالية على يوتيوب.

انتقادات

وجهت الفنانة ريهام حجاج طيفاً من الانتقادات اللاذعة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واصفة إياهم بـ«شتامين ونمامين ومتنمرين»، وذلك تعقيباً على تعليقاتهم حول خبر «خيانة زوجة الممثل الأمريكي ويل سميث»، وقالت ريهام عبر فيسبوك:

«نحن الشعب الوحيد الذي تفانى في سوء استخدام السوشيال ميديا، والحمد لله كان ذلك الإنجاز الوحيد الذي حققناه منها»، الخبر ذاته، جذب أيضاً الفنان محمد هنيدي الذي علق عليه بطريقة طريفة، عبر «فيسبوك»، حيث قال: «طلقها ونجيب لك ست ستها».

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