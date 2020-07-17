جائزة لطيفة بنت محمد تطلق برنامج صيف 2020

المصدر: (دبي - وام)

نظمت جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي برنامجاً صيفياً متكاملاً عبر مجلس الشباب للقيادة والابتكار تحت شعار «الطفولة مسؤولية مشتركة»، حيث بدأ نشاط البرنامج الصيفي خلال الفترة من 12 يوليو ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري.. فيما تبدأ الفترة الثانية من 1 وحتى 19 أغسطس المقبل.

فقرات وبرامج

وأكدت أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة أن برنامج صيف 2020 بالجائزة يتضمن فقرات وبرامج شائقة أبرزها مسابقات ألو إبداع وملتقيات فكرية إبداعية تتضمن برامج بيئية وصحية ومجتمعية إضافة إلى قناة تلغرام تشتمل فقرات بعنوان قيادة وريادة وإبداع إلى جانب تجارب ميدانية ودورات تدريبية.

وقالت إن برنامج الصيف في كل عام حدث مهم وتقليد ثابت للجائزة بهدف استثمار الوقت والذات في ممارسة هادفة وبناءة تعزز من الإبداع والتميز والابتكار والتفوق.. داعية الطلاب والطالبات المشاركين في صيف الجائزة 2020 إلى الاستفادة القصوى من كل البرامج والأنشطة والفعاليات المدرجة في البرنامج.

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