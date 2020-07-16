«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن الفائزين بمسابقة «أعياد»

دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يونيو 2020، والتي كان موضوعها «أعياد». المسابقة شَهِدَت فوز المصور الإندونيسيّ هيرمان، بجائزة «اختيار الجمهور»،حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز CANON EOS M50 مُقدَّمة من «كانون الشرق الأوسط».

نسخة شهر يونيو من المسابقة شَهِدَت تألقاً لافتاً للعدسات السعودية والبحرينية والفلبينية بالحضور في قوائم الفائزين للشهر الثاني على التوالي، من خلال المصورة السعودية فاطمة محمد الصبيحة، والبحرينية سوسن سهراب طاهر، والفلبينيّ مانويل ليبرودو جونيور، بجانب المصور الهنديّ ماهيش لونكار. وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر يونيو استخدام الوسم HIPAContest_Festivities#.

بناء الثقة

وقال هيرمان الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» : سبق لي الفوز في العديد من المسابقات على الإنترنت، لكن ما يميّز هذا الفوز أنه سيساعدني على بناء ثقتي وإظهار ملفي كمصور بشكل أفضل أمام المصورين.المصورة السعودية «فاطمة محمد الصبيحة» تقول عن صورتها الفائزة: تم التقاط الصورة في «قلعة جبرين» بسلطنة عُمان في فبراير 2019 خلال رحلة تصوير قمتُ بها مع بعض الأصدقاء. إنه من فنون الرقص الشعبي العُمانيّ يُسمّى «الرزحة».. سبق لي الفوز في العديد من المسابقات.. ولكن الفوز في مسابقات هذه الجائزة تحديداً، فخر كبير لي.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: الأعياد من أبرز مناسبات السعادة والاحتفال في مختلف الحضارات، ولكل حضارةٍ طقوسها وتقاليدها وعاداتها في التعبير عن سعادتها وتفاعلها مع المناسبات. دور العدسة هنا يتجاوز العرض البصري لطرق وأساليب الاحتفال نحو مدّ جسور التواصل الحضاريّ بين مختلف الشعوب من خلال الإضاءة على سلوكيات الفرح لدى الحضارات المختلفة ومعرفة تفاصيل الاحتفالية وتاريخها ورمزيتها ودلالاتها المختلفة. من يدقق في الصور الفائزة سيرى مهرجاناً للفرح متنوّع الألوان واللغات والنغمات، يجسِّدُ السعادة كقاسمٍ مشترك بين جميع الشعوب.

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