«لا بيرل» يستأنف عروضه 30 يوليو

المصدر: دبي - البيان

فيما يستعد عرض «لا بيرل»، وهو العرض الترفيهي الأروع في دبي، لاستقبال الروّاد من جديد، اعتباراً من 30 يوليو الجاري، قام مسؤولون من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومن دائرة السياحة والتسويق التجاري، بزيارة المسرح قبيل إعادة الافتتاح الرسمية للعرض، يرافقهم خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.

وقد اصطحب محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، مجموعة الحبتور، معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، وخلف الحبتور، بجولة على المسرح، أُطلِعوا خلالها على التدابير الخاصة المطبَّقة في المسرح المائي، حفاظاً على الصحة العامة والسلامة، بما يتماشى مع الإجراءات الحكومية لمكافحة الجائحة.

وأشاد المسؤولون بالخطوات التي اتخذها القيّمون على عرض «لا بيرل»، حفاظاً على سلامة الروّاد، وعلى إتمام الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب، لتقديم العرض ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، بما يسهم في تحفيز الأنشطة التجارية، بعد أشهر من الإغلاق.

واستمتع الضيوف الذين استقبلهم الفنانون والمؤدّون الاستعراضيون في المسرح، بمشاهدة عرض أوّل موجز عن «لا بيرل» بنسخته الجديدة، وفيلم قصير عن أنشطة «مفاجآت صيف دبي» لعام 2020.

قال خلف الحبتور: «يسرّنا كثيراً أن نرحّب بالجميع في هذا العرض، الذي ينطبع في الذاكرة. إنه دليل على أننا نستعيد حياتنا الطبيعية، بعد ما مررنا به في الأشهر القليلة الماضية، وعلى أننا جاهزون لزرع البهجة في قلوب المقيمين والزوّار في دولة الإمارات، من خلال تقديم المستوى الأرقى من الترفيه الفائق الجودة».

أضاف الحبتور أن توقيت إعادة انطلاق عرض «لا بيرل»، الذي يندرج في إطار أنشطة الترفيه والتسلية التي تقدّمها مجموعة الحبتور، يتزامن مع فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، بتشجيع من الخطط التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في إمارة دبي.

إجراءات

يُقدَّم هذا الموسم من عرض «لا بيرل»، بالاشتراك مع «مفاجآت صيف دبي»، ويضع المسرح الذي يقع في قلب الحبتور سيتي، إجراءات الصحة العامة والسلامة على رأس أولوياته، من خلال استقبال عدد محدد من الروّاد لمشاهدة العروض، واعتماد التباعد بين المقاعد، وإبقاء مقاعد فارغة حول كل مجموعة من المشاهدين.

وقد وُضِعت لافتات، مع توجيهات للضيوف حول مراعاة قواعد التباعد الآمن. وتتوافر محطات لتعقيم اليدَين في مختلف أنحاء المسرح، الذي يجري تعقيمه أيضاً بواسطة آلات الرذاذ الخاصة (aerosol ULV foggers)، قبل كل عرض وبعده، مع التركيز على الأماكن التي يطأها الأشخاص أو يلمسونها بوتيرة متكررة.

مسح ضوئي

وفي إطار الإجراءات المتّبعة، تتوافر تذاكر غير ورقية، ومن دون احتكاك، عبر اعتماد تقنية المسح الضوئي، فضلاً عن أجهزة لفحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون المسرح. ويُنصَح الضيوف أيضاً بعدم نزع كماماتهم خلال العرض.

يُقدَّم عرض «لا بيرل» الخاص بـ «مفاجآت صيف دبي»، حتى 29 أغسطس المقبل، مرتَين يومياً، من الثلاثاء إلى الجمعة، الساعة السادسة والتاسعة مساءً، ويوم السبت الساعة الرابعة عصراً والسابعة مساء.

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