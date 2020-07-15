لطيفة بنت محمد: «مسبار الأمل» يجسّد طموح دولتنا اللامحدود

المصدر: (دبي – البيان)

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إن مشروع استكشاف المريخ «مسبار الأمل» يجسد طموح دولة الإمارات العربية اللامحدود، ويبعث رسالة أمل في نفوس الشباب العربي، ويلهم الأجيال القادمة.

وأكدت سموها أن هذا المشروع الضخم ما كان ليحدث لولا الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة واستشرافها لمستقبل مليء بالفرص، مبدية اعتزازها بـ«جميع المهندسين والمهندسات من أبناء الوطن وبناته المشاركين في هذه المهمة».

وقالت سموها في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «في غضون أيام قليلة ستشارك دولة الإمارات في مهمة مذهلة تنطلق نحو الفضاء ضمن مشروعها المنتظر لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، والذي يجسد طموح دولتنا اللامحدود، ويبعث رسالة أمل في نفوس الشباب العربي، ويلهم الأجيال القادمة للاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي». وأضافت سموها في تغريدة ثانية: «خطوة غير مسبوقة نحو إثراء مخزون دولتنا في مجال الاكتشافات العلمية ودعم مسيرتها الرائدة لتأسيس اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

فخورة بجميع المهندسين والمهندسات من أبناء الوطن وبناته المشاركين في هذه المهمة». وأكدت في تغريدة تالية: «إن هذا المشروع الضخم ما كان ليحدث لولا الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة واستشرافهم لمستقبل مليء بالفرص وجهودهم الدؤوبة للوصول بدولتنا إلى أعلى قمم التميز والريادة وغرس ثقافة التفاؤل وتحدي المستحيل في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي».

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