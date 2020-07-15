«الثقافة للجميع» تتواصل مع جلسة «نكتب مستقبلنا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إقامة سلسلة الجلسات الحوارية الافتراضية «حوارات الثقافة للجميع»، مع جلسة جديدة تركز على استكشاف رؤى وتجارب بعض من ألمع العقول الإماراتية الشابة.

يشارك في الجلسة المقبلة مجموعة تضم 6 شباب متميزين، ويرأسها محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، تحت عنوان «حوارات الثقافة للجميع: نكتب مستقبلنا». ويجري بث الجلسة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساءً عبر قناة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الـ«يوتيوب» https:/‏‏/‏‏www.youtube.com/‏‏AbuDhabiCulture، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.

وقال محمد خليفة المبارك: «شبابنا هم مستقبل دولتنا، لذا تهدف معظم أنشطتنا إلى اكتشاف وتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم. ومع هذا، لا يحظى الجيل الجديد دوماً بالفرصة لإيصال صوته، وتمثل هذه الجلسة فرصة قيّمة لسماع وتعلم واكتساب رؤى حول أفضل السبل لدعمهم».

وأضاف: «خلال هذا الوباء شهدنا إقبال الناس الكبير على مختلف أشكال الثقافة عبر المنصّات الافتراضية، لما توفّره من ترفيه وتخفيف من أعباء وضغوطات. أثبتت الأنشطة الرقمية أنها تبقينا على اتصال بما حولنا، مما يهون من وطأة العزل الاجتماعي الذي لم نجربه من قبل. إنني أتطلع قدماً إلى الحديث مع مجموعة من الشباب المميزين، واكتشاف كيفية تسخيرهم لإبداعاتهم للتكيّف والتطوّر في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة».

تعد خصائص الابتكار والإبداع وسعة الخيال من المهارات الأساسية اللازمة لتعزيز قدرات الأطفال والشباب. وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، لتمنح الشباب فرصة للتحدث عن التحديات والتغييرات والمصاعب التي يواجهونها خلال هذه الفترة غير المسبوقة في التاريخ المعاصر.

ينضم إلى المبارك في هذه الجلسة كوكبة من ألمع طلاب المدارس من الصف الأول وحتى الحادي عشر، للحديث عن تطورهم الإبداعي.

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