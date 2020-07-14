الطعام والهويّة في بودكاست «مهضوم»

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم مؤسسة «فن جميل»، المؤسسة المستقلة، التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم، بالتعاون مع صوت شركة إنتاج البودكاست العربي - سلسلة من جلسات التسجيل المباشر للبودكاست، والدردشات الحية والفعاليات المجتمعية.

ويهدف هذا التعاون إلى إقامة روابط محلية وإقليمية متعددة التخصصات، لتشجيع الابتكار واستكشاف الإبداع في مجتمعاتنا مع الترويج لمحتوى أصيل باللغة العربية.

وفي ثاني فعاليّاته يقدّم «صوت جميل» جلسة مع بودكاست «مهضوم» تحت عنوان: طبق الهويّة. ستناقش الجلسة مدى ارتباط الطعام بالهويّة، وسيتم طرح تساؤلات حول كيفيّة صون الموروث الغذائي ومظاهر المقاومة الثقافيّة. الجلسة باستضافة الفنّانة ميرنا بامية مؤسّسة استضافات فلسطين، والباحثة في الأنثروبولوجيا جيدا حمام، وتدير الحوار مقدّمة البودكاست ابتهال بختي. سيُفسح المجال أمام الجمهور، لمشاركة تجاربهم وآرائهم خلال الجلسة.

ستبثّ الفعاليّة مباشرة عبر تطبيق زووم (Zoom) وسيكون الحوار باللغة العربيّة في الجلسة، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة الثامنة. ويمكن الاستماع إلى حلقات الموسم الأوّل من «مهضوم» على تطبيقات البودكاست أو عبر موقع صوت.

بودكاست «مهضوم»، الذي أطلقته «صوت» أخيراً هو دعوة للتعرّف على أطباق ومكوّنات المائدة العربيّة، والبحث في تاريخها والحكايا التي تعكس معطيات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة.

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