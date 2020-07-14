حقائق التاريخ على مائدة «حوارات عبر الحدود»

المصدر: (دبي - البيان)

«التاريخ بين الحقيقة والخيال: كيف نميز بينهم؟»، هو عنوان الجلسة القادمة من سلسلة «الحوارات الأدبية عبر الحدود»، التي تقام يوم السبت (18 يوليو) في تمام الساعة 19:30 بتوقيت دولة الإمارات، ويشارك فيها كل من الكاتبة والمؤرخة بيتاني هيوز، والكاتب والمؤرخ بيتر هيلير، والخبير في التراث والفولكلور وتاريخ الإمارات العربية المتحدة، رئيس معهد الشارقة للتراث، د. عبد العزيز المسلم، الذين يناقشون دور المؤرخين في الكشف عن الحقيقة، وبيان ما يختلط من الأساطير بالتاريخ.

وتأتي جلسة «بين الحقيقة والخيال» ضمن سلسلة «الحوارات الأدبية عبر الحدود»، التي تستثمر المنصات الرقمية لاستضافة الكتّاب والمفكرين والمبدعين الإماراتيين في مناقشات مباشرة تجمعهم بخبراء رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.

وفي الجلسة التي سبقتها، تناول كل من معالي زكي نسيبة وزير الدولة، والدكتور فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا بوكالة ناسا، مهمة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وأدار الجلسة، مباشرةً من اليابان، سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء.

والجدير بالذكر، أنه قد شارك في الجلسة الافتتاحية من سلسلة «الحوارات الأدبية عبر الحدود» أكثر من 3500 شخص من 46 دولة، وتحدث فيها معالي زكي نسيبة، وزير دولة، والسياسي الهندي شاشي ثارور، حيث يناقشا تأثير أحداث عام 2020 على مسار التاريخ.

فيما ضمت الجلسة الثالثة عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، والصحفية ليزلي هازلتون، في حوار حول تأثير الوباء على أنظمة الإيمان والعقيدة. بينما ضمت الجلسة الثانية معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والدكتورة جين غودال، ليناقشا تأثير التدابير الوبائية على التحديات العالمية. بالإضافة إلى جلسة شعرية عالمية ضمت الشاعرة الإماراتية عفراء عتيق، والشاعر الكولومبي الأمريكي، كارلوس آندريس غوميز والكاتب البريطاني الإثيوبي، ليمن سيساي. بينما ناقش الباحث، الشيخ سلطان القاسمي، والصحفية بجريدة «صنداي تايمز»، كريستينا لامب، واقع التغيرات التي طرأت على التقارير الإخبارية.

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