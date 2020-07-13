أخيراً وبالفيديو.. لطفي لبيب يتحدث عن حالته الصحية وشائعة اعتزاله

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد شائعات كثيرة طالت الفنان المصري لطفي لبيب وتفيد باعتزاله الفن، ورد ابنته كريستينا على هذه الشائعات، خرج الفنان لطفي ليرد بنفسه على هذه الشائعات ويتحدث عن حالته الصحية بفيديو بثته صفحة القناة الأولى المصرية على فيسبوك.

وأكد لبيب أنه لم يدخل غرفة العناية المركزة، عقب إصابته بجلطة في المخ، وحالته الصحية مستقرة. وقال أنه يعيش حالة اعتزال ولا يستطيع تقديم أي عمل فني جديد، وطلب من جمهوره الدعاء بالشفاء.

وقال لبيب: «أنا كويس، وخبر إني اتنقلت للعناية المركزة والإنعاش ده كاذب، أنا كويس الحمد لله في نعمة كبيرة وقادر على الحركة أهو وبتكلم حلو أهو، اطمئنوا أنا كويس».

ووجه لطفي لبيب رسالة لجمهوره قائلا: «أنا في حالة مرض، مقدرش أشتغل.. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. وادعولي ربنا يشفيني».

وأضاف لبيب: "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لا بد أن يكون ذو مرونة عصبية وعضلية ويجب أن يكون جسده رياضياً، لأن مهنة التمثيل مش سهلة ومتعبة جدا، وأنا بعتبرها ثاني مهنة صعبة بعد عمال المناجم".

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