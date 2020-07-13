زوجة ويل سميث تعترف لزوجها وعلى الهواء مباشرة: خنتك مع مغن راب

المصدر: البيان الإلكتروني

ببساطة، وفي برنامجها "حديث المائدة الحمراء"، اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل العالمي الشهير ويل سميث لزوجها بأنها خانته وكانت على علاقة مع مغني الراب أوغست السينا.

وقالت جادا لسميث إنها في فترة انفصالهما كانت على علاقة بألسينا، وأضافت: "كنا منفصلين. ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط مع أوغستوس". واستحثها سميث على مواصلة الحديث، متسائلاً "ارتباط؟ علاقة؟". فأجابت، قائلة "كنت أشعر بالكثير من الألم، وكنت مكسورة للغاية ".

وبررت بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا.

وأكدت بينكيت البالغة من العمر 48 عامًا، أن علاقتها مع أوغست انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، وأنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى "الحب غير المشروط"، مضيفة: "لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنًا" بحسب موقع "بي بي سي عربي".

بدوره، قال ويل سميث إنه لم يكن متأكداً مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".

ووفقاً لشبكة "إرم نيوز"، ظهر الثنائي سميث وجادا بينكيت المتزوجان منذ عام 1997 ولديهما طفلان، للرد على المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بعد المقابلة التي أجراها أوغست السينا مؤخرا مع برنامج صباحي إذاعي وكشف فيها أنه كان على علاقة مع بينكيت سميث وأن سميث بارك تلك العلاقة.

يشار إلى أن ويل وجادا تواعدا لأول مرة في عام 1994 وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أن ويل سميث كان متزوجًا في ذلك الوقت من شيري فليتشر، وبعد انفصال ويل وشيري في نفس العام، أصبحت علاقته بجادا رسمية حيث أعلنا زواجهما لاحقا.

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