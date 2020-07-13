«متروبوليتان أوبرا» تنظم سلسلة حفلات افتراضية

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت دار متروبوليتان أوبرا في نيويورك، والمغلقة منذ مارس الماضي، مبادرة افتراضية بمشاركة مغنين كبار في ظل استمرار انتشار جائحة «كوفيد 19».

وتخطط الدار النيويوركية الشهيرة لأكثر من عشر حفلات في مقابل يمكن حضورها عبر الإنترنت في مقابل مبلغ مالي حتى ديسمبر بمشاركة مغنين من عبر العالم. ويبلغ سعر البطاقة عشرين دولاراً.

وتنطلق العروض في 18 يوليو الحالي مع التينور الألماني يوناس كوفمان مع عرض أمام دير كلوستر بولينغ القديم قرب ميونيخ، منشداً بعضاً من أشهر ألحان الأوبرا مثل «نيسون دورما» من «توراندوت» لبوتشيني ومن أعمال مثل «توسكا» و«كارمن».

وفي عروض أخرى، تقدم السوبرانو الأمريكية رينيه فليمينع عرضاً في متحف «دامبارتون أوكس» في واشنطن في أغسطس، فيما تحيي السوبرانو الروسية آنا نيتريبكو عرضاً من قصر ليشتنشتاين في فيينا.

ولا تزال الدار تعمل على تفاصيل العروض الأخرى وهي لن تقام أمام حضور على ما أوضحت ناطقة باسمها.

وينوي الباريتون الويلزي براين تيرفل تقديم حفلة من كنيسة لم تحدد بعد بمناسبة أعياد نهاية السنة في ديسمبر. وقال تيرفل خلال مؤتمر صحافي عبر زوم «نأمل بحلول ذلك التاريخ أن نتمكن من تشكيل فرقة موسيقية بطريقة ما».

وستحيي السوبرانو الأمريكية انجيل بلو حفلة في ديسمبر في نيويورك في مكان لم يكشف عنه بعد. وقالت بلو وهي أمريكية سوداء إنها تأمل في تأدية بعض الأغاني الوطنية لتوحيد المواطنين بعد الاحتجاجات الواسعة المنادية بالعدالة الاجتماعية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود دار الأوبرا لإبقاء التواصل مع الجمهور وتحقيق بعض الإيرادات في وقت لا تزال العروض الحية بحضور الجمهور، معلقة.

وألغت دار متروبوليتان الشهر الماضي موسم الخريف لعام 2020. وتنوي الآن إطلاق الموسم في 31 ديسمبر لكن ذلك يبقى رهناً بوضع الصحة العامة.

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