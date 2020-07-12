الممثل الهندي أنوبام خير يعلن إصابة والدته وبعض أفراد أسرته بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلن الممثل الهندي أنوبام خير / 65 عاما/ إصابه والدته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن أنوبام أعلن إصابة والدته دولاري وشقيقه راجو وأخرين من أفراد أسرته بالفيروس.

وأوضح أنوبام أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة به جاءت سلبية.

وقال أنوبام في تغريدة إنه تم نقل والدته للمستشفى.

وأوضح أنوبام أن أفراد أسرته أصيبوا بالفيروس على الرغم من كونهم حريصين وملتزمين بقواعد النظافة.

ويذكر أن الممثل الهندي أميتاب باتشان أعلن أمس السبت إصابته بفيروس كورونا، كما أعلن ابنه الممثل أبهيشيك إصابته بالفيروس أيضا.

وذكرت تقاريراليوم أن الممثلة ايشواريا راي، زوجة أبهيشك وابنتهما أصيبا أيضا بفيروس كورونا.

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