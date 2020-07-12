هل تزوج جورج وسوف من فنانة سورية شهيرة!؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تناقلت بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، نبأ زواج المطرب السوري الشهير جورج وسوف من الفنانة السورية غادة بشور، إحدى بطلات مسلسل "العشق الحرام".

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع، نفت الفنانة بشور هذه الشائعات عبر منشور في صفحتها الرسمية على فيسبوك. وأشارت أن الشائعات ظهرت بعد نشرها لصورة جمعتهما سوياً قبل أيام.

وقالت بشور: "إن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة".

ووصفت بشور ناشري هذا الخبر بأنهم: "صحافة صفراء لا تعرف معنى الوفاء وتقوم بتزوير الحقائق وإطلاق الشائعات على الفنانين".

وأكدت أن ما يجمعها بالفنان جورج "علاقة صداقة قوية جدا إضافة للمحبة والوفاء". وتوعدت بمقاضاة من نشر هذه الأخبار وروّج لتلك الشائعة.

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