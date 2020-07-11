ابنة الفنان لطفي لبيب تكشف حقيقة مرضه واعتزاله الفن

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت كريستينا لطفي لبيب، ابنة الفنان المصري لطفي لبيب حقيقة تعرض والدها لوعكة صحية شديدة، واعتزاله الفن إثر تداول تصريح له في وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بأنه قرر الاعتزال لأنه لم يعد قادراً على الوقوف أمام الكاميرا.

وأكدت كريستينا حسبما نقل عنها موقع "القاهرة 24" أن الفنان لطفي لبيب يتمتع بصحة جيدة، وهو في المنزل ويمارس حياته بشكل طبيعي بالكامل، مشيرًة أن كل ما تم تداوله شائعات عارية تمامًا من الصحة.

وأضافت أنه لم يعتزل الفن، قائلًة: "أبي بصحة جيدة ويقيم في المنزل ويمارس حياته بشكل طبيعي، وكل ما تم تداوله إشاعات ليس لها أساس".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز