78 قطعة فريدة في معرض «إرثي» الافتراضي

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، معرضاً فنياً افتراضياً يجمع 78 قطعة فنية من المجوهرات والحقائب والديكور والأثاث وتشكيلة من المشغولات الفنية الإبداعية.

ويهدف المعرض الذي تم تصوير أعماله في استوديوهات الحمرية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون، إلى إتاحة الفرصة للمهتمين للاطلاع على أعمال ومنتجات المجلس ضمن صالة عرض تحاكي الواقع لتكون وسيلة مبتكرة يواصل من خلالها عرض أعماله بطريقة آمنة في ظلّ الظروف الراهنة.

وجاءت الأعمال المشاركة، نتاجا لإبداع أكثر من 40 حرفية ومتدربة من برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع للمجلس، إلى جانب مشاركة حرفيين ومصممين وفنانين من الإمارات ودول عربية وعالمية.

وتنقسم الأعمال التي يضمها المعرض إلى 12 مجموعة، وهي نتاج اثنين من أبرز مشاريع المجلس وهما «حوار الحِرف» الذي يقدم 4 مجموعات، و«مختبرات التصميم» الذي يعرض 8 مجموعات.

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