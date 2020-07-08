«إيكروم الشارقة» يطلق برنامج «مدينة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق إيكروم - الشارقة (المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية- إيكروم)، مبادرة إقليمية جديدة، بعنوان «مدينة»، تركز على حماية المدن التاريخية، وتهدف إلى دعم إدارة التراث الحضري في المنطقة العربية، وتثمين دور التراث الثقافي في التنمية المستدامة.

وأعلن عن هذه المبادرة، في ختام جلسة النقاش الافتراضية، التي عقدت أول من أمس، التي كانت الأخيرة، ضمن سلسلة من خمس جلسات نقاش افتراضية، امتدت على مدار شهر، بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المنطقة، ووضع إطار عمل فعال، يقوم على الاحتياجات ذات الأولوية، التي يواجهها العاملون على أرض الواقع، لإطلاق وتنفيذ هذه المبادرة.

وشارك في جلسات النقاش الافتراضية الخمس، عدد من الجهات الفاعلة ، وتناولت الجلسات الافتراضية، خمسة مواضيع رئيسة، وهي: تأثير التطور العمراني في المدن التاريخية، وخطط التعافي بعد انتهاء الصراع، القدرات المؤسسية وإدارة المدن التاريخية والتراث العمراني، المعارف التقليدية واقتصادات المدن التاريخية، إدارة التراث العمراني ضمن بيئته الطبيعية وإدارة المخاطر.

وقد خلصت المناقشات بين المشاركين، إلى الاتفاق على أنه، من خلال بناء القدرات الوطنية، يتم النظر إلى مبادرة «مدينة»، كبرنامج طويل الأجل.

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