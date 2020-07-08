«رودان» الباريسي يفتح أبوابه مجدداً

المصدر: (باريس - رويترز)

عاود متحف رودان في باريس فتح أبوابه، أمس، والأمل يحدوه في أن يساعد بيع الأعمال البرونزية المحدودة النسخ لنحات القرن التاسع عشر أوغست رودان، في تعويض بعض خسائره المالية الناجمة عن انخفاض عدد الزائرين بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقالت مديرة المتحف كاترين شيفيو «بيع الأعمال البرونزية عنصر مهم في استراتيجيتنا التجارية التي نطورها منذ سنوات التي ستسهم في تعزيز الوضع المالي للمتحف».

وقالت إن المتحف الممول ذاتياً يهدف إلى بيع ما قيمته ثلاثة ملايين يورو من الأعمال البرونزية كل عام. ويتراوح المشترون بين متاحف حول العالم وجامعي تحف.

وسمح أوغست رودان للمتحف، الذي يضم روائعه مثل منحوتتي «القبلة» و«المفكر»، بعمل نسخ لمنحوتاته البرونزية وبيعها بعد وفاته.

غير أنه يتعين ألا تتجاوز النسخ الأصلية 12، وهو ما يعني أن منحوتة مثل «المفكر» لا يمكن نسخها مجدداً، في حين أن أربع نسخ من «أبواب الجحيم» يمكن بيعها.

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