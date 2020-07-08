«الفجيرة للفنون» تناقش مشاريعها المستقبلية

المصدر: (الفجيرة - وام )

استعرضت اللجنة التنفيذية في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ،خلال اجتماعها الدوري برئاسة علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، خطط عمل الأكاديمية ومشاريعها المستقبلية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الأكاديمية بحضور أعضاء اللجنة تتبع سير نشاطات الأكاديمية، بعد عودة العمل بكامل طاقتها الاستيعابية واستقبال طلابها من جديد، ضمن الاشتراطات الاحترازية في التباعد الجسدي وتعزيز البيئة الصحية في مقر الأكاديمية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد مدير عام الأكاديمية على أهمية اجتماع اللجنة التنفيذية الذي ناقش ضرورة وضع خطط واضحة المعالم لاكتشاف مواهب طلاب الأكاديمية واستثمارها، وفق المناهج العلمية المقررة، مشيراً إلى أن الأكاديمية بصدد إطلاق عدد من المبادرات الفنية التي ستساعد على تنمية مهارات منتسبي الأكاديمية وأفراد المجتمع في مختلف المجالات الفنية

وأضاف أن الكادر التدريسي والإداري في الأكاديمية، عمل على تهيئة المناخ التعليمي المناسب للطلبة، فور عودتهم إلى الحصص الدراسية، وتهيئتهم نفسياً، لاستيعاد نشاطهم الموسيقي والفني.

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