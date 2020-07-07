وفاة والدة الفنان المصري حمادة هلال بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري حمادة هلال منذ قليل وفاة والدته فجر اليوم الثلاثاء بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى في الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية فإن حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء لوالدته في الأيام الماضية، حيث نشر حسابه على انستجرام، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "اسألكم الدعاء.. ‏يا رب اشفي أمي.. يا رب ‏اشفي أمي.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

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