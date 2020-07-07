متحف اللوفر في باريس يشرع أبوابه مجدداً

المصدر: (باريس - أ ف ب)

عاود متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه، أمس، بقدرة استيعابية مخفضة، واستمرار إغلاق ثلث قاعاته، بعدما أقفل مدة 16 أسبوعاً بسبب جائحة (كوفيد 19).

وقد خسر المتحف أكثر من 40 مليون يورو (45 مليون دولار) على صعيد مبيعات البطاقات. وقال رئيس المتحف ومديره جان لوك مارتينيز: إن المتحف سيستمر في مواجهة صعوبات في السنوات المقبلة مع تكيف العالم مع فيروس «كورونا» المستجد.

ولن تكون كل أجزاء المتحف متاحة للزيارات، إذ تقتصر الأقسام التي ستُفتَح للجمهور على 70% من المساحة الإجمالية البالغة 45 ألف متر مربع، ومنها قسم التحف المصرية، فيما ستبقى الأقسام التي يصعب التحكم بالحركة فيها مقفلة.

وأصبحت الحجوزات المحددة الوقت متاحة عبر الإنترنت اعتباراً من 15 يونيو الفائت، وحتى 24 يونيو، بلغت الحجوزات من هذا النوع 12 ألفاً، معظمها لتواريخ خلال شهر يوليو.

وتلحظ التدابير الوقائية إلزام الزوار وضع كمامات، وتحديد مسارات الزيارات بإشارات، ومنع عودة الزائر إلى الوراء.

وأمام لوحة موناليزا، حيث درج السياح من كل أنحاء العالم على التقاط صور تذكارية، ألصقت على الأرضية إشارات تحدد الأماكن، التي يسمح للزوار بأن يقفوا فيها لالتقاط صور السيلفي.

والعام الماضي شكل الأجانب 70 % من زوار اللوفر، الذين بلغ عددهم 9,6 ملايين، لكن المتحف سيفتقد الآن إلى السياح الأمريكيين والآسيويين الكثر، الذين درجوا في الصيف على زيارة المتحف الأكبر والأكثر استقطاباً للزوار.

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