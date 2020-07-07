«إكسبوجر» يطلق ورش تصوير عبر الإنترنت

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، سلسلة ورش عمل افتراضية متخصصة بفنون التصوير، يقدمها المصور العالمي ديفيد نيوتن، وتعرض مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

ويفتح المهرجان باب الانضمام إلى الورش أمام الجميع من مختلف الأعمار والمستويات، حيث يمكن المشاركة ومتابعة الورش مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي «إكسبوجر».

وتتيح الورش لعشاق التصوير الفوتوغرافي المبتدئين والهواة والمحترفين في جميع أرجاء دولة الإمارات فرصة التعرف إلى وجهات نظر جديدة حول التقنيات المتنوعة المستخدمة في فنون التصوير، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم تحت إشراف واحد من كبار المصورين المحترفين في تقنيات التصوير المتعددة.

وفي هذا الشأن، قال طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يأتي إطلاق سلسلة ورش العمل الجديدة بعد النجاح العالمي اللافت الذي شهدته مسابقة (#صور_من_المنزل)، وسيواصل (إكسبوجر) التزامه بإطلاق مثل هذه الورش، ليتيح أمام كافة عشاق فن التصوير الفوتوغرافي منصة مفتوحة للتعلم والتدريب».

بدوره، قال المصور البريطاني العالمي ديفيد نيوتن: «ستأخذ هذه السلسلة من ورش المشاركين في رحلة تعليمية تبدأ بالتحكم بإعدادات الكاميرا وضبطها، إلى ترتيب المشهد وتنظيم عناصره، مع بعض النصائح والإرشادات المتعلقة بمشاريع التصوير المنزلية».

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