«فن نيويورك أبوظبي» يطلق أرشيفه الرقمي الرابع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق أرشيفه الرقمي الرابع والخاص بمعرض «المؤقَّت الدائم»، الذي يأتي كجزء من سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية بعنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات»، التي تتضمن مجموعة من عشر فعاليات وإصدارات أرشيفية ستتيح للمتابعين والمهتمين فرصة استكشاف معارض رواق الفن السابقة، وفق جدول عرض متجدد سيجري تحميل مواده كل أسبوعين خلال فصل الصيف.

وسيحتفي رواق الفن بإطلاق الأرشيف الخاص بكل معرض من خلال استضافة جلسة مع الفنانين المشاركين فيه. وستجمع الفعالية الفنية الخاصة «تقصي: المؤقَّت الدائم» الفنانة ساندي هلال والفنان أليساندرو بيتي مع القيّمين الفنيين على المعرض سلوى المقدادي وبانة قطّان، إلى جانب مايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن، لتتبع الأصول المختلفة لنشأة هذا المعرض، حتى عرضه في رواق الفن عام 2018.

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