الإمارات وأفغانستان تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في اجتماع عن بعد مع محمد زاهر وزير الثقافة والإعلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية تعزيز العلاقات الثقافية والإبداعية بين البلدين وتطوير مسارات جديدة للتعاون الثقافي.

وقالت معالي نورة الكعبي: «نسعى إلى تكثيف الجهود مع الجانب الأفغاني لتطوير علاقاتنا الثقافية، وتعزيز شراكتنا في مختلف المجالات المعرفية والفنية بما يساهم في تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة توطّد علاقتنا».

وناقشت معاليها مع الوزير الأفغاني استضافة الأيام الثقافية الإماراتية الأفغانية في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتبادل الخبرات الفنية والثقافية وتطوير أدوات التواصل الثقافي والحوار الفكري والمعرفي، فضلاً عن تشكيل نافذة على ثقافة وتراث وتاريخ البلدين.

كما ثمنت معاليها مبادرة «سجادة السلام» التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز ثقافة السلام والأمل بين النساء في المجتمع الأفغاني.

بدوره أشار معالي محمد زاهر إلى أن الإمارات وأفغانستان تربطهما علاقة طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل وتشتركان في الكثير من الأمور المشتركة وبينها الثقافة الإسلامية، مؤكداً أن هناك أكثر من 130 ألف أفغاني يعيشون في دولة الإمارات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز