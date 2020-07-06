«العويس الثقافية» تضيء سير «شعراء الحيرة»

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غد الأربعاء، الساعة السابعة والنصف مساء، حلقة نقاشية افتراضية عن مجموعة شعراء الحيرة، وذلك عبر تطبيق زووم مع بث مباشر للحلقة على فيسبوك ويوتيوب.

يشارك في هذه الحلقة النقاشية كل من د. مريم الهاشمي ود. شاكر نوري وعزت عمر وسامح كعوش، ويديرها عبدالإله عبدالقادر، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث يلقي المشاركون الضوء على شعراء منطقة الحيرة الواقعة بين الشارقة وعجمان، والتي شهدت ولادة مجموعة متميزة من شعراء الإمارات أمثال سلطان بن علي العويس وخلفان بن مصبح وصقر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي العويس، وقد ذهبت التسميات النقدية إلى إطلاق لقب «شعراء الحيرة» على تلك المجموعة التي تناول إنتاجها الشعري عدد من النقاد وعبر مجموعة كتب صدر معظمها عن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدرها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

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